İsrail'de yayın yapan Ordu Radyosu 1 Mart 2026'ya kadar kapatılacak

İsrail'de yayın yapan Ordu Radyosu'nun 1 Mart 2026'ya kadar kapatılması kabine tarafından oybirliğiyle onaylandı.

İsrail'de yayın yapan Ordu Radyosu'nun yayın hayatı sona eriyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Ordu Radyosu'nun 1 Mart 2026'ya kadar kapatılmasına yönelik önerisi, kabine tarafından oybirliğiyle onaylandı. Karar ile İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) onlarca yıllık kamu yayıncılığına son verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basını susturmaya çalıştığı yönündeki eleştirilere neden olan kararın, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği belirtildi. Netanyahu, sivil programlar yayınlayan askeri bir radyo istasyonunun "belki Kuzey Kore'de var olan" bir durum olduğunu, ancak İsrail için uygun olmadığını söyledi.

Sivil toplum kuruluşları, Yüksek Mahkemeye dilekçe sunarak karara itiraz etti. Kaliteli Yönetim Hareketi, kararın "gizli amaçlar" ve hatalı gerçeklere dayandığını, ifade ve basın özgürlüğüne ve dolayısıyla daha geniş anlamda kamu yararına zarar verecek şekilde alındığını savundu. Hareket, ayrıca Ordu Radyosu'nun faaliyetlerinin yasalarla düzenlendiği için, istasyonun kapatılması için kabine kararı değil, yasama organının kararı gerektiğini belirtti. - TEL AVİV