İsrail Muhalefet Lideri Yair Lapid, Netanyahu Hükümetine Katılmayı Reddetti

İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümete katılmayı reddetti. Lapid, hükümetin birlik değil teslim hükümeti olduğunu belirtti ve Netanyahu'ya karşı mücadele etmeyi tercih ettiklerini söyledi.

İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid, "Bu hiçbir zaman birlik hükümeti olmayacak, aksine teslim olma hükümeti olacak." ifadeleriyle Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümete katılmayı sert bir dille reddetti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Lapid'in açıklaması, İsrail'in Suudi Arabistan ile normalleşmesini ilerletmek üzere ABD'nin İsrail muhalefetine hükümete katılma baskıları yaptığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

Eski Başbakan ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yerine kendisi ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın geçmesi yönünde talepler olduğunu aktardı.

Lapid, "birlik hükümeti" çağrıları ve hükümete dahil olmalarının sorunları çözeceği algısının "ciddi çaresizlikten" kaynaklandığının altını çizdi.

Hükümete katılma meselesine ilişkin Lapid, "Sonra ne olacak? Sonraki gün hükümetin kurulmasıyla İsrail halkı bu hükümetin birlik değil teslim hükümeti olduğunu görecek. Bu hükümet hiçbir zaman bir ulusal birlik hükümeti değil, başka bir Netanyahu hükümeti olacak." ifadelerini kullandı.

Lapid, Netanyahu hükümetinde etkili olamayacaklarına işaret ederek, "İnsanlar bizi Meclis'te temsilcileri olarak görecek. Meclis'te ayağa kalkıp Netanyahu'ya bağlılık yemini edeceğiz, sonra ona rapor sunan, dikte ettiği politikaya uyan bakanları haline geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümete katılmalarının İsrail muhalefetini bitireceğine değinen Lapid, "Tüm dünya artık İsrail'de Netanyahu'ya karşı bir muhalefet olmadığını, hepimizin onun değerli bir lider olduğuna inandığımızı düşünecek. Bu hükümeti anlamanın başka bir yolu olmayacak." yorumunu yaptı.

Lapid, Netanyahu hakkındaki yolsuzluk suçlamalarına işaret ederek, "5 dakika sonra birlik kelimesi sözlükten çıkacak ve kendi kişisel çıkarlarını ülke çıkarlarına tercih eden yozlaşmış bir zanlının yönettiği bir hükümette olacağız." ifadelerine yer verdi.

Muhalefet lideri Lapid, partisinin hükümete katılmama sebebini, "Çünkü biz değerler için siyasetteyiz, adalete inanıyoruz. Ülkeyi yerle bir eden bir hükümetin çözümü ona katılmak değil, onunla mücadele etmektir." şeklinde açıkladı.

Lapid, "Misyonumuz, demokrasi, liberal değerler ve İsrail orta sınıfı için mücadele eden daha iyi ve dürüst bir alternatif olmaktır. Bunun zor bir savaş olduğu gerçek ancak kazanmanın yolu teslim olmak değil." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Gantz ve Netanyahu'dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.