İsrail Meclisi, Filistinli milletvekillerinin oturumlara katılımını askıya aldı

İsrail Meclisi (Knesset), İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Blokundan iki milletvekilinin, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamaları" nedeniyle Knesset'teki oturumlara katılımını geçici olarak askıya aldı.

İsrail Meclisi (Knesset), İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Blokundan iki milletvekilinin, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamaları" nedeniyle Knesset'teki oturumlara katılımını geçici olarak askıya aldı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Ortak Arap Listesi milletvekillerinden Aide Tuma Süleyman ile İman Hatib Yasin'in "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamaları" nedeniyle Meclisteki oturumlara katılımları iki ay süreyle askıya alındı.

Karar, iki ay Knesset oturumlarına, bir ay da Meclis Komitelerinin çalışmalarına katılmamayı kapsıyor. Kararda ayrıca iki milletvekilinin maaşlarından da "iki hafta kesinti yapılacağı" aktarıldı.

Tuma Süleyman, İsrail'in saldırılarına dair X sosyal medya platformundan şu paylaşımda bulunmuştu:

" Gazze'den görgü tanıklarının ifadelerine göre İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ne fosfor bombalarıyla saldırdı. İnsani koridorlardan kaçmaya çalışanlara da ateş etti. Hala ordunun dünyadaki en ahlaklı ordu olduğunu, masum insanlara zarar vermediğini ve hastanelere saldırmadığını ısrarla söylüyorlar!"

Knesset üyesi İman Hatib Yasin de 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden başlatılan saldırıya ilişkin, "Görüldüğü gibi hiçbir çocuk katledilmedi ve hiçbir kadın tecavüze uğramadı." açıklamasında bulunmuştu.

Meclisin aldığı söz konusu karara ilişkin her iki milletvekili de henüz açıklama yapmadı.