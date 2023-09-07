İsrail Meclis Başkanı Yüksek Mahkeme'ye uyarıda bulundu

İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesinde Meclisin onayladığı yasayı görüşmeye hazırlanan Yüksek Mahkeme'ye "yetkisinin sınırlarını öğrenmesi gerektiği" uyarısında bulundu.

Ohana, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yargının hükümetin aldığı kararlar üzerindeki denetimini kaldırmayı öngören yasaya ilişkin Yüksek Mahkeme'de gelecek hafta yapılacak oturumu değerlendirdi.

Yüksek Mahkeme'nin Meclisin onayladığı "Temel Kanun" değişikliğini iptal etme yetkisinin bulunmadığını savunan Ohana, "Yüksek Mahkeme'nin bugüne kadar Temel Kanun değişikliklerine müdahale etmediğine" işaret etti.

Ohana, "Mahkeme ve yargıçlarına yetkilerinin sınırlarını öğrenmelerini tavsiye ederim. Her şeye gücünüzün yeteceğini düşünmeyin. Hiçbir demokraside bir erk tüm yetkilere sahip değildir. Yasama bunu öğrendi, şimdi sıra sizde." dedi.

Yüksek Mahkeme'nin yargı düzenlemesi kapsamında Meclisin onayladığı kanunu iptal etmesinin İsrail demokrasisine bir darbe olacağını savunan Ohana, herhangi bir yasanın Mahkeme'ye bu yetkiyi vermediğini söyledi.

Adalet Bakanı'ndan övgü, muhalefetten eleştiri

Hükümetin yargı düzenlemesinin mimarlarından Adalet Bakanı Yariv Levin, Ohana'nın açıklamalarına sosyal medya hesabından destek verdi.

Levin paylaşımında, "Umarım bu sözler Yüksek Mahkeme yargıçlarının kulaklarına gider ve Mahkeme, hükümetin, Meclisin ve halkın iradesine saygı duyar." ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid ise Meclis Başkanı'nın açıklamasını "utanç verici" şeklinde niteleyerek Meclisi temsil etmediğini belirtti.

Hükümetin yargı düzenlemesinde gözler Yüksek Mahkeme'ye çevrildi

İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclisin 24 Temmuz'da onayladığı hükümetin yargı düzenlemesi kapsamındaki Akla Yatkınlık Yasası'nı 12 Eylül'de görüşecek.

Yasa, Yüksek Mahkeme'nin hükümetin aldığı kararları "kamu çıkarına hizmet etmediği, akla yatkın olmadığı veya çıkar çatışması doğurduğu" gerekçeleriyle bozma yetkisini elinden alıyor.

İsrail'de henüz bir anayasa bulunmuyor. Ülkedeki 13 "Temel Kanun" gelecekteki anayasanın taslağı olarak kabul ediliyor. Yüksek Mahkeme, Meclisin çıkardığı yasaları Temel Kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edebiliyor.

Hükümet, yargı düzenlemesi kapsamında onayladığı yasaların Temel Kanunlarda bir değişiklik olduğunu belirtiyor.

Yüksek Mahkeme'nin bugüne kadar Temel Kanunlarda yapılan değişikliğe müdahale etmediğine işaret eden hükümet, Yüksek Mahkeme'nin yargı düzenlemesi paketindeki onaylanan Temel Kanun değişikliklerini iptal edemeyeceğini savunuyor.

Hükümetin yargı düzenlemesi

İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin, yılbaşında göreve geldikten sonra duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen 24 Temmuz'da Mecliste muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul etmişti.

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı çıkıyor.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 9 aydır gösterilerine devam ediyor.