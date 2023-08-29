İsrail Maliye Bakanı, Suudi Arabistan ile normalleşme anlaşmasında Filistinlilere taviz vermeyecek

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Suudi Arabistan ile olası bir normalleşme anlaşması kapsamında Filistinlilere herhangi bir taviz verilmeyeceğini belirtti.

KUDÜS, 29 Ağustos (Xinhua) -- İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, hükümetin Riyad ve Washington tarafından talep edildiği üzere Suudi Arabistan ile olası bir normalleşme anlaşması kapsamında Filistinlilere "herhangi bir taviz" verilmesini kabul etmeyeceğini belirtti.

Smotrich Pazartesi günü İsrail Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Filistinlilere herhangi bir taviz vermeyeceğiz. Bu bir hayal ürünü" dedi.

Yerleşim yanlısı Dini Siyonizm Partisi'nin lideri olan Smotrich, İsrail'in Suudi Arabistan ile resmi ilişkiler kurmakla ilgilendiğini ancak "bu meselenin Yahudiye ve Samarya ile hiçbir alakası olmadığını" kaydetti. Yahudiye ve Samarya, İsrail'in Batı Şeria bölgesi için sıklıkla kullandığı bir terim.

Smotrich'in açıklaması, hem Suudi Arabistan'ın hem de ABD'nin son aylarda İsrail ile Suudi Arabistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda varılacak bir anlaşmanın, İsrail-Filistin çatışması ile İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki 56 yıllık işgaline çözüm bulunması yönünde olumlu adımlar atılmasını gerektireceğini defaatle vurgulamalarının ardından geldi.