İsrail Maliye Bakanı Filistin vergi fonlarını donduracak

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin kentlerine düzenlediği baskınlarla, hastane ve hastaları tehdit ettiğini bildirdi.

Bakan Keyle, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistin kentlerine baskınlar düzenleyerek hastane ve muhitlerine ateş açtığını belirtti.

Keyle, İsrail güçlerinin böylece hastanelerdeki hastaları hem korkuttuğu hem de hayatlarını tehlikeye attığını vurguladı.

Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Ebubekir, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin kenti ve mülteci kampına baskın düzenlediğini bildirmişti.

İsrail güçlerinin ayrıca Cenin ile İbn Sina hastanelerini abluka altına aldığını, hastanelere ulaşan yolları buldozerlerle kapattığını aktaran Ebubekir, sağlık ekiplerinin yaralıları taşıma işini engellediğini belirtmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.???????