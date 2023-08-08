İsrail Maliye Bakanı, Arap yerel yönetimleri ve Filistinlilerin eğitim fonlarını dondurdu

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Arap yerel yönetimleri ve Filistinlilerin yüksek öğrenimleri için ayrılan fonları dondurduğu bildirildi. Smotrich'in bu kararı, Filistinlileri akademi ve yüksek öğretime entegre etmeyi amaçlayan Kudüs İbrani Üniversitesi'nin hazırlık programına tahsis edilmesine karşı çıkması nedeniyle aldığı belirtildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Arap yerel yönetimleri ve Filistinlilerin yüksek öğrenimleri için ayrılan fonları dondurduğu bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre Bakan Smotrich, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki beş yıllık bir eğitim planını finanse etmek için ayrılan 2,5 milyar şekelin (yaklaşık 680 milyon dolar) transferini dondurmaya karar verdi.

Smotrich'in bu kararı, "Bu miktarın 200 milyon şekelinin (yaklaşık 54 milyon dolar) Filistinlileri akademi ve yüksek öğretime entegre etmeyi amaçlayan Kudüs İbrani Üniversitesi'nin hazırlık programına tahsis edilmesine karşı çıkması nedeniyle" aldığı belirtildi.

Aşırı sağcı ve ırkçı Dini Siyonizm Partisi liderinin, kapalı görüşmelerde bu fonların "organize suç unsurlarının eline geçmesini önlemek" için aldığını iddia ettiği ve "Arapların üniversitelere entegrasyonu aşırı milliyetçiliği teşvik eder." dediği aktarıldı.

Smotrich'in, ayrıca, "önceki İsrail hükümetinin Filistinli Arap yerel makamlarına vermeyi taahhüt ettiği 200 milyon şekel hibe transferini de dondurmaya karar verdiği" kaydedildi.

Maliye Bakanı Smotrich'in, "hükümetin öncelik sırasına göre karar vermek için bu durumu yeniden gözden geçireceği" aktarıldı.

İsrail'de, Arap vatandaşların sayısı nüfusun yaklaşık yüzde 21'ini oluşturuyor. İsrail resmi verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaklaşık 370 bin Filistinli yaşıyor.

Şehirdeki bazı öğrenciler yüksek öğrenimlerini İsrail kurumlarında alırken, büyük bir kısmı Filistin üniversitelerinde veya yurt dışında alıyor.

Muhalefet: Irkçılık, İsrail'in resmi politikası haline geldi

İsrail eski Başbakanı ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid ise Smotrich'in kararına tepki göstererek, "ırkçılığın İsrail'in resmi politikası haline geldiğini" belirtti.

Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Smotrich'i "yalan söylemekle suçlayarak, Arap yerel yönetimleri için ayrılan bütçelerin "önceki hükümetin taahhüdü" ile ilgili olmadığını, uzun yıllardır yürürlükte olan istihdam ve eğitim bütçesi olduğunu belirtti.

Eski Başbakan Lapid, "Bu hükümetten utanıyorum. Irkçılığın İsrail Devleti'nin resmi politikası haline gelmesinden utanıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı yapan Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich, Filistinlilere karşı ayrımcı ve ırkçı politikalarıyla öne çıkıyor.