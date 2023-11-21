İsrail, Lübnan sınırını vurdu: 2'si gazeteci 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan sınırına gerçekleştirdiği saldırıda 2'si gazeteci olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu sınıra yaklaşık 1,6 kilometre uzaklıkta bulunan Lübnan'ın güneyindeki Tayr Harfa kasabası yakınlarında gazetecilerin bulunduğu noktaya saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda Al Mayadeen TV kameramanı Rabih Maamari ve muhabiri Farah Omar ile yanlarında bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Al Mayadeen TV yöneticisi Ghassan bin Jiddo yaptığı açıklamada İsrail'in gazetecileri kasıtlı olarak vurduğunu belirterek, "Bu hedefli bir saldırıydı, şans eseri değildi" ifadelerini kullandı. Jiddo, saldırının İsrail hükümetinin bu ay Al Mayadeen'in web sitesine erişimi engelleme kararı sonrasında geldiğini belirtti. Jiddo, ayrıca öldürülen üçüncü kişinin kanala "katkıda bulunan" biri olduğunu ifade etti.

"Saldırı, İsrail'in amacının medyayı susturmak olduğunu kanıtlıyor"

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 2 gazetecinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınadı. Mikati, "Bu saldırı, İsrail'in suçlarında sınır olmadığını ve amacının İsrail'in suçlarını ve saldırılarını ifşa eden medyayı susturmak olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Al Mayadeen ailesine ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. - BEYRUT