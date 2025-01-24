Üye Girişi
Haberler
Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi

İki ünlü oyuncu polis eşliğinde adliyeye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük acıyı yaşatanlar hesap verecek

Erdoğan'dan Türkiye'yi yasa boğan faciayla ilgili net mesaj
CHP lideri Özel, yangın felaketiyle ilgili bilirkişi raporunu paylaştı

Bilirkişi raporunu paylaştı! Doğruysa Turizm Bakanı'nın vay haline
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

İsrail, Lübnan'dan Çekilmeyecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail hükümeti, Hizbullah ile yapılan ateşkes anlaşması doğrultusunda 26 Ocak'ta Lübnan'ın güneyinden çekilme planını ertelediğini açıkladı. Lübnan ordusunun güneydeki kontrolünün yeterli olmaması, aşamalı bir çekilme sürecine bağlı kalınacağını belirtildi.

İsrail hükümeti, 27 Kasım'da Hizbullah ile yürürlüğe giren ateşkes anlaşması uyarınca 26 Ocak Pazar günü çekilmesi gereken Lübnan'ın güneyinden çıkmayacaklarını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Hizbullah ile yapılan ateşkes anlaşması çerçevesinde 26 Ocak Pazar günü Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken İsrail ordusunun bölgede kalmaya devam edeceği bildirildi. Lübnan ordusunun henüz güneyde tam kontrol sağlamadığı ve Hizbullah güçlerinin Litani Nehri'nin kuzeyinden tamamen çekilmediği öne sürüldü. Açıklamada, "Lübnan devleti ateşkes anlaşmasını tam olarak uygulamadığı için İsrail birliklerinin kademeli olarak çekilmesi devam edecek" denildi. Son tarihe kadar tam çekilme yerine aşamalı bir çekilme olacağı vurgulandı. Açıklamada, "İsrail ordusunun çekilme süreci, Lübnan ordusunun Lübnan'ın güneyine konuşlanması ve anlaşmayı tam ve etkili bir şekilde uygulamasına, Hizbullah'ın ise Litani Nehri'nin ötesine çekilmesine bağlıdır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan dün Hizbullah, İsrail ordusunun güneyde 60 günden fazla kalmasını kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail'e 60 gün süre verilmişti

Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girmişti. Anlaşmaya göre İsrail'in 60 gün içinde Lübnan'dan tamamen çekilmesi, bölgeye Lübnan ordusunun konuşlanması ve Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyinden çekilmesi gerekiyor. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
img

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
img

78 kişiyi hayattan koparan yangınla ilgili soruşturmada yeni gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti

Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan şampiyon oldu

Yine göğsümüzü kabarttılar
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.