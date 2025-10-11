Haberler

İsrail, Lübnan'daki Hizbullah Hedeflerine Hava Saldırısı Düzenledi

Güncelleme:
İsrail ordusunun açıklamasına göre, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırının, Hizbullah'ın terör altyapılarını onarmak için kullanılan mühendislik araçlarını hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde bulunan Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Orta Doğu'daki ülkelerin egemenliğini ihlal eden saldırılarıyla uluslararası toplumun tepkisini çeken İsrail, bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiği belirtilerek, "Güney Lübnan'daki terör altyapılarının onarımında kullanılan mühendislik araçlarının depolandığı Hizbullah'a ait hedefler kısa bir zaman önce vuruldu" denildi. Hizbullah'ın Lübnan genelindeki terör altyapılarını onarma girişimlerini sürdürerek Lübnan vatandaşlarını riske attığı iddia edilen açıklamada, "Hizbullah'ın bölgedeki varlığı ve faaliyetleri, İsrail ve Lübnan arasındaki mutabakatların ihlali anlamına gelmektedir. IDF, İsrail'in güvenliğini korumak için harekete geçmeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV

