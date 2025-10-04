İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki 137 Aktivisti Türkiye'ye Sınır Dışı Etti

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye yardım ulaştırmaya çalışırken alıkonulan Küresel Sumud Filosundaki 137 kişinin Türkiye'ye sınır dışı edildiğini duyurdu.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye seyir haliyken İsrail ordusu tarafından yasa dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin sınır dışı işlemleri sürüyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, filodan 137 aktivistin Türkiye'ye sınır dışı edildiği bildirildi. Açıklamada, "Sınır dışı edilenler arasında ABD, İtalya, İngiltere, Ürdün, Kuveyt, Libya, Cezayir, Moritanya, Malezya, Bahreyn, Fas, İsviçre, Tunus ve Türkiye vatandaşları bulunuyor" ifadeleri kullanıldı. Diğer aktivistlerin de sınır dışı edilmesi için süreci hızlandırılmaya çalışıldığı aktarıldı. Aktivistlerin tamamının en kısa sürede sınır dışı edileceği vurgulandı.

İsrail, yaklaşık 500 aktivistten 4'ünü (İtalyan) dün sınır dışı etmişti. - TEL AVİV