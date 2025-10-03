Haberler

İsrail, Küresel Sumud Filosu'nda 4 İtalyan Aktivisti Sınır Dışı Etti

İsrail, Küresel Sumud Filosu'nda 4 İtalyan Aktivisti Sınır Dışı Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail yönetimi, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'ndaki 4 İtalyan aktivisti sınır dışı etti. Toplamda 500 aktivistin sınır dışı edilme süreci sürerken, İsrail Dışişleri Bakanlığı durumu kısa sürede sona erdirmek istediklerini açıkladı.

İsrail yönetimi, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki 4 İtalyan aktivisti sınır dışı etti.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye seyir haliyken İsrail ordusu tarafından yasa dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki yaklaşık 500 aktivistin sınır dışı işlemleri sürüyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, filodan 4 İtalyan vatandaşının sınır dışı edildiği ifade edildi. Açıklamada, "Diğerleri ise sınır dışı edilme sürecinde. İsrail, bu süreci mümkün olan en kısa sürede sonlandırmak istiyor. Greta Thunberg ve diğer kişilerin İsrail'e varış anlarına ait fotoğraflar ektedir. Hepsi güvende ve sağlıklı" denildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu

310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.