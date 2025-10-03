İsrail, Küresel Sumud Filosu'nda 4 İtalyan Aktivisti Sınır Dışı Etti

İsrail yönetimi, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki 4 İtalyan aktivisti sınır dışı etti.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye seyir haliyken İsrail ordusu tarafından yasa dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki yaklaşık 500 aktivistin sınır dışı işlemleri sürüyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, filodan 4 İtalyan vatandaşının sınır dışı edildiği ifade edildi. Açıklamada, "Diğerleri ise sınır dışı edilme sürecinde. İsrail, bu süreci mümkün olan en kısa sürede sonlandırmak istiyor. Greta Thunberg ve diğer kişilerin İsrail'e varış anlarına ait fotoğraflar ektedir. Hepsi güvende ve sağlıklı" denildi. - TEL AVİV