İsrail, Kolombiya Büyükelçisini çağırdı
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İsrail, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Menjarez'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
İsrail, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun, Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Menjarez'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
Petro'nun, Hamas'ın başlattığı saldırılara İsrail'in verdiği karşılığı eleştirmesi, Tel Aviv yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cohen'in talimatıyla Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Büyükelçi Yonatan Peled, Menjarez'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
Görüşmede, Petro'nun, İsrail karşıtı ve antisemitik açıklamalarından duyulan hoşnutsuzluk Menjarez'e iletildi.
Peled, görüşmede, "Petro'nun İsrail'de şok etkisi yapan" açıklamalarının, antisemitizmi körüklediğini, İsrail devletinin temsilcilerine zarar verdiğini ve Kolombiya'daki Yahudi topluluğunun hayatını tehdit ettiğini belirtti.
Açıklamaya göre, İsrail, Petro'nun açıklamalarına tepki olarak Kolombiya'ya askeri ihracatı durdurdu.
Petro, 9 Ekim'de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'ın saldırısına cevap verme şeklini eleştirmişti.