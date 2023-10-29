İsrail Kamu Denetçisi, hükümetin tahliye planını başarısız buldu

İsrail Kamu Denetçisi Matanyahu Englman, hükümetin güney ve kuzeyden binlerce kişiyi tahliye etme planını başarısız olarak değerlendirdi. Englman, hükümetin krizi yönetecek bir koordinatör ve ekonomik bir planının olmamasını eleştirdi.

İsrail Kamu Denetçisi Matanyahu Englman, hükümeti, güney ve kuzeyden binlerce kişiyi tahliye etmesini "başarısız" buldu.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesine göre Englman, kuzey sınırında ya da Gazze çevresinden tahliye edilen bazı kişilerle Tiberya kentinde görüştü.

Englaman, "Savaşın dördüncü haftasında bir ekonomik planın ve krizi yönetecek bir koordinatörün olmamasının hiçbir gerekçesi olamaz." ifadesini kullandı.

İsrail hükümetinin tutumuna yönelik eleştirilerde bulunan Englman, "Güney ve kuzey topluluklarda yaşayan binlerce kişinin evlerinden tahliye edilmesi büyük bir başarısızlık ve kusur; bunu haklı çıkaracak hiçbir mazeret yok." değerlendirmesinde bulundu.

Englman, Başbakan Binyamin Netanyahu ile bakanların, "işleri hızla tersine çevirmeleri" ve sorunları bir an önce çözmeleri gerektiğini kaydetti.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana güneyde Gazze'ye sınır, kuzeyde ise Lübnan'ın sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerinden on binlerce kişiyi tahliye etmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.