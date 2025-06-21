İsrail, İran'ın Huzistan Eyaletine Saldırdı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından İran'ın Huzistan eyaletine yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Yaklaşık 30 savaş uçağı, Huzistan eyaletinde bulunan çok sayıda askeri hedefi, 50'den fazla mühimmatla vurdu" denildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF), bugün İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kenti ile Mahşehr Limanı'nda düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, İran'ın güneybatısında başka bir saldırı dalgasının daha tamamladığı belirtilirken, "İsrail Devleti topraklarına füze ateşleyen rampalar hedef alındı. Yaklaşık 30 savaş uçağı, bugün erken saatlerde Askeri İstihbarat Dairesi'nin istihbarat yönlendirmesiyle, Huzistan eyaletinde bulunan çok sayıda askeri hedefi, 50'den fazla mühimmatla vurdu. Savaş uçakları, bir kısmı geçmişte İsrail Devleti topraklarına fırlatılan füze rampalarının depolandığı askeri bir tesisini, hava istihbarat ve tespit sağlamak için kullanılan radar sitelerini ve İran rejiminin askeri altyapılarını vurdu" denildi. - TEL AVİV