İsrail-İran Çatışmalarında Can Kaybı: 28 İsrailli ve 610 İranlı Öldü

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İsrail ile İran arasında 12 gün süren çatışmalarda 28 İsrailli ve 610 İranlı hayatını kaybetti. Ayrıca yaralananların sayısı da önemli ölçüde arttı.

İsrail ile İran arasında 12 gün süren çatışmalarda 28 İsraillinin öldüğü açıklandı.

İsrail acil durum servis Magen David Adom (MDA), İran ile 12 gün süren çatışmalara ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre İran'ın saldırıları sonucu İsrail'de 28 kişi öldü, 17 kişi ağır, 29 kişi orta, 872 kişi ise hafif yaralandı. Ayrıca 401 kişi anksiyete nedeniyle tedavi gördü.

İran'da 610 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılarda 610 İranlının yaşamını yitirdiği, 4 bin 746 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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