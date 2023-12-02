İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında iki İran askeri hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun hayatını kaybettiği duyuruldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun hayatını kaybettiği duyuruldu.

İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün sabah saatlerinde Şam yakınlarında düzenlediği hava saldırısında Suriye'de "askeri danışman" sıfatıyla bulunan iki ordu mensubu askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Hava saldırısında hayatını kaybeden ordu mensubu askerlerin kimlikleri Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade olarak açıklandı.

İran, Suriye iç savaşı başladığından bu yana Suriye topraklarında askeri üs ve ordusunun bulunmadığını belirterek Suriye ordusuna askeri danışmanlık hizmeti sunduğunu savunuyor. Bu nedenle İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup askerleri "askeri danışman" olarak nitelendiriyor. - TAHRAN