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İsrail'in okulu bombalaması kınanmalı

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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail'in yerinden edilmiş insanların yerleştiği okulu bombalayarak yeni bir soykırıma neden olmasının kınamayla geçiştirilemeyecek boyuta geldiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, " İsrail'in, yerinden edilmiş insanların yerleştiği okulu bombalayarak yeni bir soykırıma neden olması artık kınamayla geçiştirilemeyecek boyuta gelmiştir." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de insanlığın öldüğünü belirtti.

Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskının tehlikeli bir süreci tetiklemeye yönelik bilinçli hareket olduğunu vurgulayan Bekin, Mescid-i Aksa konusunda her türlü tedbirin alınması için tüm İslam alemine büyük sorumluluklar düştüğüne işaret etti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula saldırdığını anımsatan Bekin, " İsrail'in, yerinden edilmiş insanların yerleştiği okulu bombalayarak yeni bir soykırıma neden olması artık kınamayla geçiştirilemeyecek boyuta gelmiştir." diye konuştu.

Birleşmiş Milletlerin (BM), Müslümanların oylarıyla Batı ülkelerinin çıkarlarını sürdürmeye çalıştığını dile getiren Bekin, Filistin konusunda duyarlı olunması gerektiğinin altını çizdi.

Doğan Bekin, "İsrail yönetimi, ABD ile birlikte ne yazık ki savaşı şu anda Lübnan'a sıçratmaya çalışmaktadır. Gerekli önlemler alınmazsa Türkiye'nin de tehlike sınırları içerisinde yer alacağını ifade etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Birlik içerisinde hareket edildiğinde ABD'nin oyunlarının boşa çıkarılacağını belirten Bekin, TBMM'deki partilerin de çekişmek yerine birlikte hareket ederek yaşanan gelişmelere karşı sorumluluk içerisinde davranmaları gerektiğini dile getirdi.

Bekin, yarın Şanlıurfa'da "Filistin İçin Kıyama Davet" mitingi düzenleyeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Politika

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