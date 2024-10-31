İsrail'in Lübnan'da Saldırıları: 19 Ölü

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın Baalbek kenti ve çevresindeki köylere gerçekleştirdiği saldırılarda 8'i kadın 19 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'İn dün tahliye uyarısı yaptığı Lübnan'ın tarihi kenti Baalbek ve çevresindeki köylere yönelik saldırılarının bilançosu belli oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Baalbek'teki saldırılarda 8'i kadın olmak üzere 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

UNESCO Dünya Mirası listesinde Baalbek, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası listesinde bulunuyor. Kent, dünyanın en büyük Roma tapınak komplekslerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Mikati: "Önümüzdeki günlerde İsrail ile ateşkes olabilir"

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, dün ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein ile telefon görüşmesinin ardından El Cedid televizyonuna konuştu. ABD seçimlerinin yapılacağı tarihi işaret eden Mikati, "Hochstein, benimle yaptığı telefon görüşmesinde, ay sonundan ve 5 Kasım'dan önce bir anlaşmaya varabileceğimizi söyledi. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve önümüzdeki saatlerde veya günlerde ateşkes sağlanacağı konusunda iyimserim" dedi. - BEYRUT