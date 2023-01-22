İsrail'in Kanada Büyükelçisi Hoffman istifa etti

İsrail'in Kanada Büyükelçisi Ronen Hoffman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti ile görüş ayrılıkları yaşadıkları gerekçesiyle istifa ettiğini duyurdu.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimleri ve aşırı sağcı politikaları protesto edilirken, yeni bir istifa haberi daha geldi. Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid tarafından atanan İsrail'in Kanada Büyükelçisi Ronen Hoffman, Netanyahu hükümeti ile yaşadıkları farklılıklar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hoffman, "İsrail'de yeni hükümetin kurulmasıyla ve farklı bir politikaya geçişle birlikte kişisel ve mesleki tutumum görevimi sonlandırarak İsrail'e dönmem gerektiğini hatırlattı. Bu yıl yeni büyükelçi atanana kadar görevimi aynı şekilde yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Hoffman'ın istifasını kabul etti.

Paris Büyükelçisi de istifa etmişti

İsrail'in eski Başbakanı Yair Lapid'in destekçilerinden İsrail'in Paris Büyükelçisi Yael German, yeni İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun göreve gelmesinin ardından hükümeti protesto etmek için 29 Aralık 2022'de istifa etmişti. Paris'ten Netanyahu'ya bir mektup gönderen German, istifa ettiğini ve kararını Dışişleri Bakanlığı'na bildirdiğini belirtmişti. Eski hükümetin "demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne" dayandığını söyleyen ve bu ilkeleri İsrail adına temsil etmekten gurur duyduğunu ifade eden German, Netanyahu hükümetini ise, İsrail Bağımsızlık Bildirgesi ilkelerini ihlal etmekle suçlamıştı. - OTTAWA