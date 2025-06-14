İsrail'in Hava Saldırıları: İran'da 9 Nükleer Bilimci Hayatını Kaybetti

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İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarında 3 nükleer bilimci daha hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 9'a yükseldi. Saldırılarda ayrıca 3 asker ve 2 siyasetçi de yaşamını yitirdi.

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarında aralarında 3 nükleer bilim insanının daha yaşamını yitirmesiyle toplam sayı 9'a yükseldi.

İran basınında yer alan haberlerde, İsrail'in saldırılarında 3 nükleer bilim insanının daha hayatını kaybettiği belirtildi. Haberlerde, "Siyonist rejimin gerçekleştirdiği saldırıda, İranlı nükleer bilim insanları Ali Bekayi Kerimi, Mansur Askeri ve Seyyid Berci yaşamını yitirdi" ifadeleri kullanıldı.

Toplam sayı 9'a yükseldi

İsrail'in saldırıları sonucu dün 6 nükleer bilimci Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi yaşamını yitirmişti. Böylece İran'da hayatını kaybeden nükleer bilimcilerin sayısı 9'a yükseldi.

Zencan'da 3 asker, Esedabad'da 2 siyasetçi öldü

İsrail'in ayrıca Zencan eyaletinde bulunan Ensar-ül Mehdi Karargahı'na düzenlediği saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup 3 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, Hamedan eyaletine bağlı Esedabad kentindeki bir füze üssüne gerçekleştirilen başka bir saldırıda ise reformist görüşe sahip iki siyasetçinin yaşamını yitirdiği açıklandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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