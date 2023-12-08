İsrail'in Han Yunus'ta Hamas üyelerini yakaladığı iddiası doğru değil

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce, "' İsrail ordusu Han Yunus'ta çok sayıda Hamas üyesini yakaladı' iddiası doğru değildir" açıklaması yapıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesapları tarafından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in gözaltına alınanların 'Hamas üyesi' olduğuna dair herhangi bir kanıt sunamadığına dikkat çekilerek, "Gözaltıların iddia edildiği gibi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta değil, kuzeydeki Cebeliye'nin de kuzeyinde bulunan Beyt Lahya'da yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca tutuklular arasında gazeteci Diaa El Kahlot ve akrabalarının olması; yaşlı ve çocukların bulunması ile İsrail medyasında yer alan haberler, gözaltına alınanların siviller olduğunu göstermektedir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail medyasında yer alan görüntülerin kaynağı olarak, İsrailli savaş muhabiri Itay Blumental'in gösterildiği belirlenmiştir. Blumental'in görüntüleri, 'Gazze Şeridi'nde teslim olan çok sayıda kişi IDF tarafından tutuklandı. Şimdi bu kişilerden herhangi birinin Hamas veya İslami Cihad'a üye olup olmadığı kontrol edilecek' notuyla paylaştığı tespit edilmiştir. İsrail medyasının da görüntüleri, 'Cebeliye bölgesinde Filistinli erkekler IDF'ye teslim oldu' şeklinde servis ettiği görülmektedir. İddia ile örtüşmeyen bu bilgiler üzerine, gözaltına alınan Filistinliler ve gözaltı konumuyla ilgili araştırma yapılmıştır. Bölgedeki gazeteciler İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir okula sığınan Filistinli sivilleri tutuklayarak üzerlerindeki elbiseleri zorla çıkardığını bildirmiştir. Ayrıca görüntülerde tabelası görünen, 'Ulayyan Eczanesinin' Cebeliye Mülteci Kampı ve El Foqa okulunun karşısında olduğu tespit edilmiştir. Görüntülerde üstü çıkarılarak elleri bağlananlardan birinin El Arabi muhabiri Diaa El Kahlot olduğu belirlenmiştir. Yayın kuruluşu, Kahlot'un Beyt Lahya'daki Pazar Caddesi'nde kardeşleri ve akrabalarıyla birlikte gözaltına alındığını doğrulamıştır. Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) Başkanı Ramy Abdu, 7 Aralık'ta gözaltına alınanların Filistinli siviller olduğunu, aralarında 15 yaşında çocukların ve 60-65 yaşındaki yaşlıların (isimleriyle) olduğunu duyurmuştur. İsrail kaynakları, gözaltına alınanların Hamas üyesi olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmamıştır. Bu bilgiler ışığında gözaltı konumunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus değil, kuzeydeki Cebeliye - Beyt Lahya bölgesi olduğu, gözaltına alınanların ise bölgedeki kamp ve okullarda barınan siviller olduğu anlaşılmaktadır."