İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 38 gazeteci hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 38 gazetecinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "Dehşet verici bu rakamın sebebi açıkça İsrail'in dünyayı sahada olup biten gerçeklerden mahrum bırakmaya yönelik yürüttüğü sistematik kampanyadır. Bu terörün durması gerekiyor." çağrısında bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, Filistinli muhabir Muhammed Ebu Hattab'ın İsrail'in hain saldırısında ailesinden 11 kişiyle öldürülmesinin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Acımasız saldırının Hattab'ın televizyonda canlı yayına bağlanmasından sadece yarım saat sonra meydana geldiğini aktaran Altun, bu alçak saldırıda katledilen kişilerin tüm sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

İsrail'in gazetecileri kasıtlı olarak hedef almasının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Altun, "7 Ekim'den bu yana yaklaşık 38 meslektaşımız hayatını kaybetti. Bu eşi benzeri görülmemiş bir rakamdır. Dehşet verici bu rakamın sebebi açıkça İsrail'in dünyayı sahada olup biten gerçeklerden mahrum bırakmaya yönelik yürüttüğü sistematik kampanyadır. Bu terörün durması gerekiyor. Batı dünyasının bir an evvel bu vahşete karşı çıkması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Altun, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarının, binlerce masumun ölümüne sebebiyet verip, adeta kıyamet sahneleri yaşattığına işaret ederek, "Kayıp canların büyük çoğunluğunu çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazeteciler oluşturuyor. Gazzelilerin bu şekilde insandışılaştırılması hayal bile edilemeyecek boyutlara ulaştı. İsrail görevlerini ifa etmeye çalışan gazetecilere utanmadan saldırarak sahadan gelen gerçek sesleri susturmaya çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Uluslararası toplum bu saldırılara karşı kayıtsız kalamaz"

Basın özgürlüğü ve doğru bilgiye ulaşma hakkının, İsrailli yetkililer için hiçbir anlam ifade etmediğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Görünen o ki basın özgürlüğü ve doğru bilgiye ulaşma hakkı İsrailli yetkililer için hiçbir anlam ifade etmiyor. Açık bir şekilde olayların yalnızca kendi tasvirlerinin ve versiyonlarının yayılmasını istiyorlar. Uluslararası toplum, İsrail'in basına yönelik bu saldırılarına karşı ne yazık ki sessiz kaldı. Birçok meslektaşımız için artık çok geç olsa bile uluslararası toplum bu saldırılara karşı kayıtsız kalamaz.

İsrail'i bir kez daha gazetecilere ve sivillere karşı yürüttüğü sistematik saldırı kampanyasını sonlandırmaya çağırıyoruz. Sahadan gerçekleri dünyaya aktarmaya çalışan tüm meslektaşlarımızı susturma çabalarını kınıyoruz."

Altun, yakınlarını kaybedenlere taziyelerini ileterek, "Kaybedilen tüm masum canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Onların acısını yaşarken adalet ve hakikat için mücadelemizi sürdüreceğimize söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.