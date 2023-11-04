Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarını kınadı.

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için yürüyüş düzenlendi.

Kent merkezinde Zafer Meydanı'nda toplanan AK Parti Konya Gençlik Kolları üyeleri, ellerinde taşıdıkları pankartlarla Gedavet Parkı'nda yürüdü.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, "Müslüman uyuma Aksa'ya sahip çık", "Kudüs bizim onurumuzdur", "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Said Kıyak, 81 ilde protestoların yapıldığını söyledi.

Karaman

AK Parti Karaman Gençlik Kolları üyelerinin katıldığı yürüyüş, Yunus Emre Caddesi'nde bulunan AK Parti İl Başkanlığı önünden başladı.

"Filistin'in başkenti Kudüs'tür", "Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli?", "Her yer Filistin her yer Gazze" yazılı pankartlar taşıyan grup, tekbir getirerek ve İsrail aleyhine sloganlar atarak Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına geldi.

AK Parti Karaman Gençlik Kolları İl Başkanı Ahmet Yavuz, Gazze'de, İsrail'in 7 Ekim'den bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamını oluşturduğunu söyledi.

Afyonkarahisar

İmaret Camisi bahçesinde toplanan AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları üyeleri, ellerinde pankart ve dövizlerle Anıtpark'a kadar yürüdü.

Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Gazze'den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen gözyaşlarına seyirci kalmadıklarını, mazlum coğrafyalar için toplandıklarını söyledi.

Aksaray

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan AK Parti Aksaray Gençlik Kolları üyeleri, ellerinde pankart ve dövizlerle Ulu Cami'ye kadar yürüdü.

Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Öztürk, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik eylemlerini kınadı.