İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren şairler Taksim'de bir araya geldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren bir grup şair, 'Gazze Şiir Nöbeti' adlı sivil girişimle Taksim'de bir araya geldi. Şairler, İsrail'e katliamı durdurma çağrısı yaparken, Filistinli şairlerin şiirleri Türkçe, İngilizce, Farsça, İspanyolca ve Arapça yorumlandı. Şiir nöbeti, İsrail'in saldırıları durana kadar her cuma akşamı devam edecek.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren bir grup şair, "Gazze Şiir Nöbeti" adlı sivil girişimle Taksim'de bir araya geldi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Ali Günvar, Adnan Özer, Hüseyin Karaca, Nur Alan, Can Acer ve Faysal Soysal'ın da aralarında yer aldığı şairler grubuna İstiklal Caddesi'nden geçen vatandaşlar da katıldı.

İsrail'e katliamı durdurma çağrısı yapılan nöbette Filistinli şairler Semih El-Kasım ve Mahmud Derviş'in yanı sıra Sezai Karakoç, Pablo Neruda ve Ghayat el-Madhoun'un şiirleri Türkçe, İngilizce, Farsça, İspanyolca ve Arapça yorumlandı.

Nöbete Hilmi Yavuz, Ömer Erdem, Cahit Koytak, Haydar Ergülen, Adem Turan da şiirleriyle destek verdi.

"Gazzelilere ses olmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Faysal Soysal, dünyanın gözü önünde kadınlar ve çocukların katledildiğini belirterek, "Şairler, sanatçılar asla vicdanları tutsak alınabilecek insanlar değil, her zaman zalime karşı kim olursa olsun mazlumdan yana olmuşlardır. Bugün bizler de Türkiye'nin şairleri olarak buradan Gazzeli'lere ses olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Adnan Özer ise etkinliğe ilişkin, "Ey millet merhaba. Şiirden bir damla duyun hiç olmazsa. Bugünlerde bu tuhaf gösteriyi bu yüzden sergiliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Gazze Şiir Nöbeti, İsrail'in Gazze'ye saldırıları durana kadar her cuma akşamı Mis Sokak'ta devam edecek.