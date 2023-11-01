İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki: Batı Şeria'da kapsamlı grev

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek için Batı Şeria'da kapsamlı grev düzenlendi. Bankalar, bakanlık kurumları, okullar, üniversiteler ve dükkanlar bir gün boyunca kapılarını kapattı. Grev kapsamında tüm ticarethaneler kepenk kapattı ve şehir merkezlerinde etkinlikler düzenlendi.

Mısır'ın köklü üniversitelerinden El-Ezher, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "katliamlarının" devam etmesinin nedeninin "dünyanın sessizliği" olduğunu belirtti.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırısına tepki gösterildi.

İsrail'i bu "katliamı" yapmaya teşvik eden şeyin dünyadaki "ölüm sessizliği" olduğu ifade edilen açıklamada, bu küresel tutumun, İsrail'in Gazze'deki çocuklar, kadınlar, gençler ve yaşlılara yönelik saldırılarını sürdürmesinin nedeni olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail için "çocuklar, kadınlar ve masum insanların etlerini yemekten ve kanlarını içmekten zevk alan azgın bir kurt" benzetmesi yapıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de dün akşam düzenlediği basın toplantısında, saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söylemişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 326'sı asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.