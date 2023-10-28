İsrail'in Gazze'ye saldırıları Tekirdağ'da protesto edildi
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Tekirdağ'daki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve üyeleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Tarihi Valilik Meydanında toplandı. Meydana gelen vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklar ile sloganlar attı. Toplanan vatandaşlar, tepkisini dile getirdikten sonra sessizce dağıldı.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Tekirdağ'da protesto edildi.
Tekirdağ'daki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve üyeleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Tarihi Valilik Meydanında toplandı. Meydana gelen vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklar ile sloganlar attı.
Toplanan vatandaşlar, tepkisini dile getirdikten sonra sessizce dağıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika