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İsrail'in Gazze'ye saldırıları Tekirdağ'da protesto edildi

Tekirdağ'daki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve üyeleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Tarihi Valilik Meydanında toplandı. Meydana gelen vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklar ile sloganlar attı. Toplanan vatandaşlar, tepkisini dile getirdikten sonra sessizce dağıldı.