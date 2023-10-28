İsrail'in Gazze'ye saldırıları İstanbul'da protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İstanbul'da yapılan protestolarla kınandı. İstanbul Başkonsolosluğu önünde ve Saraçhane Parkı'nda toplanan gruplar, İsrail'in saldırılarını protesto etti ve dua etti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları, İsrail Başkonsolosluğu önü ile Saraçhane ve Üsküdar Kısıklı'da protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneğinin (AGD) çağrısı üzerine yüzlerce dernek üyesi İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı.

İsrail aleyhine sloganlar atan gruptakiler meşale yakarken, kalabalık arasından bir kişi konsolosluk binasına doğru havai fişek attı.

Burada açıklama yapan AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, "Allah'tan korkmuyor musunuz? Mescid-i Aksa'mız işgal altında. Günlerdir kardeşlerimiz soykırıma tabi tutuluyor." dedi.

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük de "Hamas'la, İzzeddin el-Kassam'la beraber olmayı, yan yana durmayı şeref ve izzet biliyoruz." ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ettiklerini söyledi.

Açıklamaların ardından bir süre daha protestolarını sürdüren gruptakiler, daha sonra dağıldı.

Protestolar Saraçhane Parkı'nda da devam etti

ÖZGÜR-DER ve İHH'nin çağrısıyla çok sayıda vatandaş Saraçhane Parkı'nda toplanarak, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını protesto etti.

Grup, Gazze'de hayatını kaybeden Müslümanlar için namaz kıldıktan sonra dua etti.

Protestolar sırasında "Katil İsrail", "Kahrolsun İsrail, Filistin'den defol" sloganları atıldı.

Emniyet güçleri protestolar sırasında güvenlik önlemi aldı.

Üsküdar Kısıklı'da protesto

Sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla Üsküdar Kısıklı'da toplandı.

Gruptakiler, kaldırımların üzerine oturarak, Kur'an-ı Kerim okudu. Fetih ve Yasin surelerinin okunmasının ardından Gazze halkı için dua edildi.

Protestocu grup, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Polis ekipleri, protesto nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.