İsrail'in Gazze'ye elektrik ve su kesmesi bebeklerin hayatını tehdit ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'nin suyunu ve elektriğini kesmesi nedeniyle Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesindeki bebeklerin hayatının tehlikede olduğunu belirtti. Tunç, uluslararası kuruluşların bu duruma müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'nin suyunu ve elektriğini kesmesi nedeniyle Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesindeki bebekler için sona yaklaşıldığını belirterek, " Filistin'deki bu insanlık dışı tabloya başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşlar en yüksek sesle dur demelidir. Gazzeli bebeklerin ölmesine 'insanım' diyen hiç kimse sessiz kalmamalıdır." ifadesini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından "Gazzeli bebekler yaşasın" (#LetGazaBabiesLive) etiketiyle yaptığı paylaşımda, Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis'in kuvözdeki yenidoğan bebeklerin elektrik sağlanamazsa 8 saat içerisinde yaşamlarını kaybedebileceğini anlattığı görüntülere yer verdi.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlenmeye devam ediyor. İşgalci İsrail'in Gazze'nin suyunu ve elektriğini kesmesi nedeniyle Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesindeki bebekler için sona yaklaşılıyor. Enerji, temiz su ve mama olmazsa bebekler hayatını kaybedecek. Filistin'deki bu insanlık dışı tabloya başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşlar en yüksek sesle dur demelidir. Gazzeli bebeklerin ölmesine 'insanım' diyen hiç kimse sessiz kalmamalıdır."