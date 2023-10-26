İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları Trabzon'da protesto edildi.

Ortahisar ilçesinde, yatsı namazı sonrası İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Trabzon üyeleri ve vatandaşlardan oluşan grup, "Kudüs kırmızı çizgimizdir", "Müslümanlar Birleşin" yazılı pankartlar açarak Filistinlilere destek verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan TÜGVA Trabzon Teşkilat Koordinatörü Necmettin Bektaş, İsrail'in Filistin'de binlerce insanı katlettiğini, katletmeyi sürdürdüğünü dile getirerek, "100 yılı aşkın bir süredir siyonizmin temsilcisi İsrail tarafından esir alınan kutsal mabedimiz Kudüs'te zulüm devam ederken, zulmün sınırları Gazze'de her geçen gün daha da genişliyor. İnsan hakları gözetilmeksizin çocuk, kadın, yaşlı ve genç ayrımı yapılmadan alenen soykırıma uğrayan Filistin halkının çığlıklarına ne yazık ki tüm dünya kulak tıkıyor. " ifadesini kullandı.

Bektaş, Batı'nın tüm bu katliamları kınamaktan öteye geçemediğini aktararak, "Yakın bir geçmişe kadar üç semavi dinin halkları tarafından barış ve sükunetin hüküm sürdüğü topraklarda artık kan ve gözyaşı birbirinden ayırt edilemiyor. Gün, tüm dünya Müslümanlarının birlik olma günüdür. Acımız, tepkimiz, gözyaşımız ve direnişimiz ortak olmalıdır." diye konuştu.

"Huzurla uykuya dalması gereken çocuklar, Gazze'de bomba seslerine uyanıyor"

İsrail'in günlerdir uluslararası hukuku hiçe sayarak tüm insanlığın gözü önünde Filistin halkına soykırım uyguladığını vurgulayan Bektaş, şunları kaydetti:

"Barışı, huzuru ve istikrarı temin edebilmek için var gücüyle çalışan biz Müslümanlara yapılan bu saldırıların hiçbir izahı ve haklı gerekçesi bulunmuyor. Uluslararası toplumun görmek, duymak ve bilmek istemediği vahşetlere yenilerini eklemekten imtina etmeyen siyonist İsrail, vicdansızlığını özellikle çocuklar üzerinden pekiştirmekten geri durmuyor. Huzurla uykuya dalması gereken çocuklar, Gazze'de bomba seslerine uyanıyor. Kimisi ise uyanamıyor.

Uluslararası toplum, artık görmezden gelmenin ötesine de geçerek sosyal medya platformları aracılığıyla Gazze'deki soykırıma dair tüm içeriklere sansür uyguluyor. İşledikleri vahşeti kendileri hariç kimse görsün istemiyor. Bırakın saldırmayı hiçbir direniş emaresi gösteremeyen çocukların dahi hedef alındığı bu acımasız katliamlar silsilesi tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Bomba ve silah seslerinin çocuk ve kadın feryatlarıyla karıştığı topraklarda planlı bir soykırım yürüterek huzur içerisinde yaşayabileceğini sanmakta olan terör devleti İsrail, Allah'ın izniyle kirli planlarına erişemeden yok olup gidecektir."

Basın açıklaması yapan gruptakiler, dua okunmasının ardından dağıldı.