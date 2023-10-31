İsrail'in Gazze saldırılarında 9 bin sivil öldü

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, İsrail'in, son 24 gündeki saldırılarında 9 bin sivili katlettiğini açıkladı. Kılıç, saldırılarda yıkılan konutlar, bombalanan camiler ve okullar, hayatını kaybeden sağlık personeli gibi detayları da paylaştı.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, İsrail'in, Gazze'ye yönelik son 24 gündeki saldırılarında 9 bin sivili katlettiğini ifade etti.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, işgalci İsrail'in, Gazze'ye yönelik son 24 gündeki saldırılarında öldürdüğü 9 bin masum sivilin yarısının çocuk ve kadınlardan oluştuğuna dikkati çekti.

İsrail'in büyük bir vahşete imza attığını dile getiren Kılıç, saldırılarda 32 bin konutun tamamen yıkıldığını, 80 hükümet binasının, 47 caminin, 3 kilisenin ve 203 okulun bombalandığını, 116 sağlık personeli ile kurtarma ekibinden 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 hastane ile 32 sağlık merkezinin de hizmet dışı kaldığını kaydetti.

Dünyanın bu zulme seyirci kaldığına, İslam ülkelerinin ise İsrail'in saldırılarını kınamaktan öteye geçemediğine işaret eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu vahşet sürerken İsrail'e Türkiye'den gıda, enerji ve yakıt tedariki sağlanmaktadır. Savaş uçakları İncirlik Üssü'nden İsrail için havalanmakta, Kürecik Üssü, İsrail'in güvenliği için çalışmaktadır. Bu durum asla kabul edilemez. Biz iktidardan icraat beklerken, o miting tertip ediyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı üzerinden limanlarımıza gelen, oradan da tankerlerle İsrail'e taşınan yakıt sevkiyatını acilen durdurun. İngiliz ve Amerikan uçaklarının İsrail için sortiler yaptığı İncirlik Üssü'nü derhal kapatın. İsrail'e çalışan Kürecik Radar Üssü'nü kapatın. Antalya, Mersin ve İskenderun limanlarımızdan İsrail'e gıda ürünü ve meyve-sebze taşıyan gemileri durdurun. Gazze'de yüzbinlerce masumu açlığa ve susuzluğa mahkum eden işgalci İsrail'e Manavgat'ın suyunu vermeyin. Başta İsrail'deki büyükelçimiz olmak üzere oradaki bürokratlarımızı geri çağırmak için daha neyi bekliyorsunuz. İsrail, sizin mitinglerinizden anlamaz, ancak güçten anlar. İktidar miting değil, icraat yapar."