İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in, Gazze şehrinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi.

İsrail, İran ile ateşkes sağlanmasının ardından Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinde bulunan zorla yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırlara saldırı düzenledi. Şehrin batısındaki Al-Rimal mahallesinde bulunan "Kutsal Aile Okulu" yakınlarında yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırlara düzenlenen saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Filistinli kaynaklar, saldırının ardından bölgede 20 metre genişliğinde derin bir çukur oluştuğunu, 15'ten fazla çadırın ve çok sayıda ailenin kumlara gömüldüğünü bildirdi. Kaynaklar yaralıların Şifa Hastanesi'ne sevk edildiğini, kayıpları arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarında toplam can kaybı sayısının 56 bin 331'e, yaralı sayısının ise 132 bin 632'ye yükseldiği kaydedilmişti. - GAZZE