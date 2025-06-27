İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırlara yönelik düzenlediği saldırıda 11 Filistinli yaşamını yitirdi. Çarpışmaların ardından kayıp sayısının arttığı ve bölgede etkileyici bir yıkım oluştuğu bildirildi.

İsrail'in, Gazze şehrinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi.

İsrail, İran ile ateşkes sağlanmasının ardından Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinde bulunan zorla yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırlara saldırı düzenledi. Şehrin batısındaki Al-Rimal mahallesinde bulunan "Kutsal Aile Okulu" yakınlarında yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırlara düzenlenen saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Filistinli kaynaklar, saldırının ardından bölgede 20 metre genişliğinde derin bir çukur oluştuğunu, 15'ten fazla çadırın ve çok sayıda ailenin kumlara gömüldüğünü bildirdi. Kaynaklar yaralıların Şifa Hastanesi'ne sevk edildiğini, kayıpları arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarında toplam can kaybı sayısının 56 bin 331'e, yaralı sayısının ise 132 bin 632'ye yükseldiği kaydedilmişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
İBB soruşturmasında iki isim daha tahliye edildi

İBB soruşturmasında iki isme tahliye!
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
İki genç kız sokak ortasında saç saça birbirine girdi

İki genç kız saç saça birbirine girdi! Mahallelinin tepkisi bomba
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.