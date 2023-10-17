İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki: 'Açıkça savaş suçu işliyorlar'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Gazze'de savaş suçu işlediğini belirtti. Göktaş, saldırıların durması ve gerilimin düşürülmesi için Türkiye'nin çaba göstermeye devam ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve bakanlar, yayınladıkları mesajlarla, İsrail'in Gazze'de bir hastaneye düzenlediği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hastanede görevini yapan ve tedavi gören sivil insanları bombalamak bir savaş ve insanlık suçudur. Bugün, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi vurması sonucu yitirilen yüzlerce can, insanlık için büyük bir trajedidir. Ateşe benzin döken açıklamalar yapanların ve İsrail'i koşulsuz destekleyenlerin bu yaşananlar sonrasında konumlarını gözden geçirmelerini bekliyoruz. Masum insanların daha fazla kanının dökülmemesi için çaba sarf etmek insanlık adına hepimizin ortak görevidir. Başta BM ve bölge liderleri olmak üzere tüm dünya, bu vahşetin son bulması, gerilimin düşürülmesi ve kalıcı bir çözüm yolu bulmak için harekete geçmek zorundadır" ifadelerini kullandı.

"Sivilleri hedef almak ise düpedüz terör taktikleri uygulamaktır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Hastaneleri bombalamak ağır bir suçtur. Tıbbi yardım almakta olan insanları katletmek artık çizgiyi aşmak demektir. Sivilleri hedef almak ise düpedüz terör taktikleri uygulamaktır. Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne yapıldığı gibi vicdansız saldırılar kabul edilemez. Sayıları binlerle ifade edilen masum siviller yeterince acı çekmiştir. Buna bir son verilmelidir. Nokta. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, İsrail'in sivillere karşı daha fazla suç işlemesini engellemek için tüm dünya bir araya gelmelidir. Siviller ve kadınlar hedef alınmaktadır ve bu, değer verdiğimiz her türlü insani hassasiyete aykırı bir barbarlıktır. İsrail sivil hedeflere yönelik katliamlarını derhal durdurmalıdır. Filistin halkının korku, açlık ve bombalarla sindirilmesine son verilmelidir. Hasta ve yaşlılara yönelik şiddet durmalıdır. Gazze'nin bombalanması durdurulmalıdır. Dünya uyanmalı ve akan kana bir son vermelidir" dedi.

"Tarih size bu zulmü reva görenleri asla unutmayacak"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar. Tarih size bu zulmü reva görenleri asla unutmayacak. Sivil Gazze halkının yaşam hakkına kast edecek kadar gözü dönüp hastane bombalayacak kadar zalimleşenlerin daima karşısındayız" ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, "Hayatta kalmak için hastanede olan çocukların, kadınların, yaralıların üzerine bomba atmak İsrail'in vicdani duygulardan ne derece yoksun ve gözü dönmüş olduğunun göstergesidir. Dünyanın bütün toplumları Gazze'de yaşanan bu insanlık dışı vahşete kayıtsız kalmamalı, seslerini yükseltmelidir" dedi.

"Vicdan ve insaniyetle bağdaşmaz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gazze'de tarif edilemez bir katliam ve resmen soykırım yaşanıyor. Bir hastaneyi vurmak dünyanın hiçbir yerinde akıl, vicdan ve insaniyetle bağdaşmaz. Uluslararası hukuk kurallarını bütün dünyanın gözleri önünde ihlal eden İsrail açıkça savaş suçu işlemektedir. Gazze'de içlerinde çocukların da bulunduğu yüzlerce sivilin katledilmesine sessiz kalanlar; Filistinli kadın, çocuk ve yaşlıların yaşama hakkına dair konuşmayanlar bu insanlık suçunun yalnızca seyircisi değil aynı zamanda ortağıdır. Filistin'e yönelik bu insanlık dışı saldırı ve kuşatma bir an evvel sona ermelidir. Türkiye çatışmaların bir an önce durması ve gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, saldırıya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tarih, İsrail'in işlediği bu insanlık suçunu affetmeyecek. Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne gerçekleştirilen vahşi saldırıyı lanetliyorum. Ne yaparsanız yapın 'Bir sabah gelecek kardan aydınlık'" ifadelerini kullandı.

"İnsanlık derhal ayağa kalkmalı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail, içinde masum sivillerin, yaralıların, hastaların, doktorların, hemşirelerin, hasta bakıcıların olduğu bir hastaneyi bombalayarak, yine bir savaş ve insanlık suçu işledi. Tüm dünya bir araya gelerek derhal Gazze'de yaşanan vahşeti, katliamı durdurmalı. İnsanlık derhal ayağa kalkmalı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, "İsrail'in aralıksız şekilde sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Gazze'de hastaneyi hedef alarak yüzlerce kişiyi katletmesi hiç şüphesiz insanlık suçudur. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı

"Vicdanlarımızı derinden yaralamıştır"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise yaptığı paylaşımda, "Savaşta dahi dokunulmazlığı bulunan hastane gibi bir sağlık kurumuna bile saldıracak kadar gözü dönmüş caniliğin bir örneğine daha tanıklık etmek, vicdanlarımızı derinden yaralamıştır. Göz göre göre yapılan bu saldırıyı engellemeyen, barışı ve insan haklarını korumak iddiasındaki Uluslararası mekanizmalar iflas etmiştir. Dünya kamuoyunu, masum Filistin halkına yönelik katliama dönüşen İsrail saldırıları karşısında sessiz kalmamaya davet ediyorum. Bu barbarlığı nefretle kınıyor, bir daha yaşanmamasını diliyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik saldırıya ilişkin, "İsrail'in vahşetini lanetliyoruz. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırganlığı, insanlık dışı bir vahşete dönüşmüştür. Masum sivilleri, kadın ve çocukları katleden vahşi saldırıların son hedefi bir hastane oldu. İsrail güvenlik güçleri en temel insani değerleri hiçe saydığını tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA