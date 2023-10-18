İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısına tepki gösteren vatandaşlar İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı
Politika Haberleri
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya tepki göstermek için binlerce vatandaş İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı. Katılımcılar, Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak İsrail'i protesto etti.
Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırı sonrası, akşam saatlerinde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar dağıldı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısının ardından binlerce vatandaş, ellerindeki Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluk binasının önüne geldi.
Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Mehmetçik Gazze'ye", "La ilahe illallah" sloganları attı.
Sabaha karşı yağmurun başlamasının ardından vatandaşlar İsrail Başkonsolosluğunun önünden ayrılırken, emniyet görevlilerinin Başkonsolosluk önündeki nöbeti sürüyor.
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