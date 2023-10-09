İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi

Yeniden Refah Partisi üyeleri ve sivil toplum kuruluşları Filistinlilere destek amacıyla İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi. Protesto sırasında yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarına lanet okundu ve Müslüman ülkelerin yaptırım kararı alması gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, Yeniden Refah Partisi üyeleri tarafından İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Yeniden Refah Partisi öncülüğünde bir araya gelen partililer ile bazı sivil toplum kuruluşları üyeleri Filistinlilere destek amacıyla İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

Grup adına açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı Mustafa Yanılmaz, Filistinli Müslümanların, işgale karşı direnişlerinde yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek İsrail'in Gazze Şeridine yönelik düzenlediği hava saldırılarına lanet okudu.

Müslüman ülkelerin acilen bir araya gelerek yaptırım kararı almaları gerektiğini savunan Yanılmaz, "Gün, dünya Müslümanları adına onurlu bir mücadele ile mukaddes Aksa'yı emanet bilip koruyan ve bu uğurda hiç çekinmeden canını, malını feda eden, şehadete koşan Filistinli kardeşlerimize koşulsuz destek verme günüdür." dedi.

"Müslüman Türk Birliğini yeniden canlandırarak yeni bir dünya kuracaklarını" söyleyen Yanılmaz, şunları kaydetti:

"Onurlu mücadelenin kahramanları Filistinli kardeşlerimiz, and olsun ki Aksa özgürleşene kadar bütün gücümüz ile mücadelenizin yanında olacağız. En yakın zamanda, geçmişte olduğu gibi yine bütün dünya mazlumlarının umudu olacak, Müslüman Türk Birliğini canlandırarak yeni bir dünyayı kuracağız. 'Aksa Tufanı' harekatını destekliyoruz, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır."

Açıklamanın ardından grup, Filistin halkı için dua etti.