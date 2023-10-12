İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına "Hediyem Kitap Olsun" projesiyle tepki

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan: "Biz Filistin ile alakalı bağış kampanyamızı başlattık"

İSTANBUL - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, İsrail'in Filistin'e ve Avrupa'da ise Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki amacıyla İstanbul'da öğrencilere kitap dağıtıldı.

İstanbul Güngören'de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen "Hediyem Kitap Olsun" projesi kapsamında kurum yetkilileri tarafından Güngören İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilere kitap dağıtıldı. "Hediyem Kitap Olsun" projesi kapsamında öğrencilere dağıtılan kitapların aynı zamanda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılara ve Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik eylemlere karşı bir entelektüel protesto olduğu dile getirildi.

Daha fazla insanı kitapla buluşturma gayesiyle hayata geçirilen 'Hediyem Kitap Olsun' projesi, 15 ana kategori ve 55 alt kategoride toplam bin 682 kitaptan oluşuyor. Proje; çocuk, gençlik ve aile kitaplığı, din eğitimi ve kültür kitaplığı, ilahiyat temel eserler, yabancı dilde yayınlar, irşat yayınları gibi ana kategorilerin her birini kapsamlı bir şekilde içinde barındırıyor. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, bir basın açıklaması yaptı.

"Biz Filistin ile alakalı bağış kampanyamızı başlattık"

Filistin'de yapılan her türlü soykırımı lanetlediklerini ve Filistin ile ilgili bağış kampanyalarını başlattıklarını dile getiren belirten Vakıf Genel Müdürü İzani Turan, "bizim millet olarak insana yönelik tacizlerin, soykırımların karşısında olduğumuz bir vaka. İnsanlık dramının da yaşandığı bir vaka. Elbette bu hususta bizim insanlığımız ve inancımız, İslam'ın bize yüklemiş olduğu misyon, merhamet neyi gerektiriyorsa bizim duruşumuz o noktadadır. Her türlü insanı katliamı, soykırımı lanetliyoruz. Bu hususta başkanlık ve vakıf olarak ciddi çalışmalarımı var. Türkiye olarak da çok ciddi çalışmaların olduğunu biliyorum. Umarım ki bu insanlık dramı bir nokta da dursun. Bu terör devlet anlayışı son bulsun. Biz Filistin ile alakalı bağış kampanyamızı başlattık. Sağ olsun milletimiz çok duyarlı. Çünkü orada çocuklar, bebekler var. İnsanlık ölüyor orada. O açıdan bağışlarımız devam edecek. Biz ilk gün itibari ile vakıf olarak insani yardımlarımızı oraya sevk ettik" dedi.

"Bunu yapanın insanlıktan nasibi olmadığı için bu eylemi yapabiliyor"

Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine yönelik konuşan Turan, "Kuranı Kerim'i yakan bir nevi medeniyeti yakan demektir. Bizde medeniyetin inşası için elimizden gelen neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Biz ihya hareketinin neferleriyiz. Onlar ise katletmenin neferleri. Kitabı yakmak katletmektir. İlmi, medeniyeti, inancı yok etmek için yapılan bir gayrettir. Kuran'ın sahibi Allah'tır. Onun muhafızı da Allah'tır. Dolayısıyla hepimiz onun muhafızıyız. Çok önemli gömüyoruz. Bunu yapanın insanlıktan nasibi olmadığı için bu eylemi yapabiliyor. Hafif bir insanlık duygusu olsa, en azından ona inanan insanlara saygıyı kedisine şiar edinebilir" şeklinde konuştu.