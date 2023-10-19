İsrail'in Filistin'e saldırılarına karşı basın açıklaması

Spiritüeller Maneviyatlılar Derneği Başkanı Hülya Kavuzlu, İsrail'in Filistin'e karşı gerçekleştirdiği saldırılar hakkında İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı. Kavuzlu, tüm ülke yöneticilerini bu katliama göz yumamamaları konusunda uyardı ve Filistin'de barış ve kardeşliği tesis edecek girişimlerin hızla devreye alınması gerektiğini belirtti.

İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılması ve İsrail'in Filistin'e karşı gerçekleştirdiği saldırılar hakkında İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yapan Spiritüeller Maneviyatlılar Derneği Başkanı Hülya Kavuzlu, "Tüm ülke yöneticileri, ülke çıkarlarınız için bu katliama göz yummayın. Filistin'de olanlar sizin ülke çıkarlarınızın da üstündedir. Filistin'de barış ve kardeşliği tesis edecek girişimler ivedi devreye alınmalıdır" dedi.

Spiritüeller Maneviyatlılar Derneği Başkanı Hülya Kavuzlu, İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılması ve İsrail'in Filistin'e karşı gerçekleştirdiği saldırılar hakkında İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.

"İNSANLIĞI KORUMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENİ ÜSTLENMELİSİNİZ"

İnsanlara saldırı açan her şeyin karşısında olduklarını ifade eden Kavuzlu, "Yapılmak istenenlerin farkındayız, sizi izliyoruz. Şunu bilin ki hiçbir zaman emelinize ulaşamayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bizler tarih boyunca türlü parçalara bölündük. Irklara, renklere, dinlere yetmedi mezheplere yetmedi tarikat ve cemaatlere bölündük. Kimi Müslüman ülkeler sizlere sesleniyorum. Sizleri görüyor ve izliyoruz. Yapılanlara karşı suskunluğunuz Allah tarafından biliniyor. Şunu biliniz ki dünyada olan kötülükler kötülerden dolayı değil, iyilerin iyiliği yapmamasındandır. Dünyanın kaderi iyilerin elindedir. Sizler de artık insanlığı korumak için yapmanız gerekeni üstlenmelisiniz" dedi.

"BU KATLİAMA GÖZ YUMMAYIN"

Sözlerine devam eden Kavuzlu, "Ben, yapılan ve yapılmak istenenler için sizleri uyarmak, bunların insanlığa yani hepimize saldırı olduğunu söylemek, bizlerin kardeş olduğunu, Allah'ın tekliğini, hakikati ve 'söz'ü sizlere hatırlatmak için buradayım. Tüm ülke yöneticileri, ülke çıkarlarınız için bu katliama göz yummayın. Filistin'de olanlar sizin ülke çıkarlarınızın da üstündedir. Filistin'de barış ve kardeşliği tesis edecek girişimler ivedi devreye alınmalıdır" diye konuştu.

"FİLİSTİN'DE YAŞANAN BU VAHŞETİ DURDURUN"

"Filistin'in özgürlüğü için ve yapılan zulme karşı sizleri birlik olmaya çağırıyorum" diyen Kavuzlu, "Dünyada her insan biricik ve eşittir. Bir insan diğerinden daha değerli değil, herkes çok değerlidir. Dünyada yaşanan her katliam birdir. Toplumlara, renklere, inançlara göre bu gerçek değişemez. Hiçbir fark gözetmeksizin herkesin eşit olduğu gerçeğiyle insanı koruyun. Filistin'de yaşanan bu vahşeti durdurun" ifadelerini kullandı.