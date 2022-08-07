İsrail'in Aşkelon kentinde siren sesleri yükseldi - İsrail'in Aşkelon kentinde siren sesleri yükseldi İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, İsrail'in Aşkelon kentinde siren sesleri yükseldi. - İsrail'in Aşkelon kentinde siren sesleri yükseldi GAZZE - İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, İsrail'in Aşkelon kentinde siren sesleri yükseldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik 3 gündür devam eden saldırılarının ardından İsrail'in güney sahil kenti Aşkelon'da roket uyarı sirenleri devreye girdi. Gazze'den atılan roketlerin, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği gözlendi. İsrail güçlerinin geçtiğimiz cuma günü Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarda bugüne kadar 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere toplam 31 kişi hayatını kaybetti, 265 kişi yaralandı. İsrail ve Filistin'in, Mısır'ın arabuluculuğunda ateşkes için anlaştığı öne sürüldü. Ateşkesin, yerel saatle 20.00'de başlaması bekleniyor. İhlas Haber Ajansı / Politika İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

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