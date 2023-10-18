İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Konutu Önünde Protesto Sonlandı
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Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırı sonrası, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutu önünde toplanan vatandaşların bekleyişi sona erdi. Siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar sabaha karşı dağıldı.
Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırı sonrası, dün akşam saatlerinde İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutu önünde toplanan vatandaşların bekleyişi sona erdi.
İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının ardından Çankaya'daki Ankara Büyükelçiliği konutu önünde toplanan bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar sabaha karşı dağıldı.
Konutun önüne giden yollar henüz trafiğe açılmazken, emniyet güçlerinin nöbeti sürüyor.
Kaynak: AA / Politika