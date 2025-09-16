İsrail Hükümeti Suriye'deki Dürzi Grupları Silahlandırdı

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail hükümetinin Suriye'deki Dürzi grupları silahlandırdığı ve maaş ödediği iddia edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, Suriye'nin Süveyda kentindeki Dürzi grupları silahlandırdığı ve maaş ödediği iddia edildi. İsrail basınının adı açıklanmayan iki üst düzey Suriyeli Dürzi yetkiliye dayandırdığı haberlerde, Netanyahu hükümetinin Dürzi gruplara silah ve mühimmat sağladığı, Dürzi milislere maaş ödediği öne sürüldü.

Netanyahu hükümetinin Dürzi gruplara yönelik bu adımının Süveyda'da geçtiğimiz temmuz ayında patlak veren çatışmaların ardından geldiği belirtilen haberlerde, çatışmalardan bu yana İsrail'in parçalanmış Dürzi grupları birleştirmeye yardımcı olduğu ifade edildi. Haberlerde, Netanyahu hükümetinin yaklaşık 3 bin Dürzi milise maaş ödediği belirtildi. Netanyahu hükümetinden konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Süveyda şiddetli çatışmalara sahne olmuştu

Süveyda kentinde 13 Temmuz Pazar günü silahlı Dürzi gruplar ile Bedevi Araplar arasında çatışma çıkmış, iki taraf da karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoymuştu. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra, çatışmalar sırasında Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Ancak 16 Temmuz Çarşamba günü ateşkes bozulmuş, hükümet güçleri ile Dürzi gruplar arasında çatışmalar yeniden başlamıştı. Çatışmaların yeniden başlaması ile İsrail, Dürzi halkın güvenliğini bahane ederek başkent Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölge ile Genelkurmay Başkanlığına ve Dera kentine hava saldırıları düzenlemişti. Türkiye'nin de girişimiyle aynı gün ateşkes sağlanmış, Suriye ordusuna bağlı birlikler Süveyda'dan çekilmişti. Perşembe akşamı yeniden başlayan çatışmaları kullanan İsrail ordusu, Süveyda'ya hava saldırısı gerçekleştirmişti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Türkiye, Ürdün ve komşu ülkeler tarafından da desteklenen ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Suriye Devlet Başkanlığı, 19 Temmuz'da kapsamlı ateşkes ilan edildiğini duyurarak, tüm taraflara ateşkese uymaları çağrısında bulunmuştu. Çatışmalarda, en az bin 120 kişi hayatını kaybetmişti. - TEL AVİV