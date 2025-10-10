İsrail hükümeti, Hamas ile üzerinde mutabakata varılan Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasını onayladığını...
İsrail hükümeti, Hamas ile üzerinde mutabakata varılan Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasını onayladığını duyurdu.
İsrail hükümeti, Hamas ile üzerinde mutabakata varılan Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasını onayladığını duyurdu. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika