İsrail Hava Kuvvetleri, İran İHA'larına Karşı Büyük Operasyon Düzenledi

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri, gece boyunca İsrail Devleti topraklarına fırlatılan yaklaşık 30 insansız hava aracını (İHA) imha etti" denildi.

İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana, 500'den fazla İran İHA'sının vurulduğu aktarılan açıklamada, "Aynı zamanda, Hava Kuvvetleri İran genelinde onlarca insansız hava aracını yok etmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

"Bu sabah 6'sı İsrail topraklarına derhal fırlatılmaya hazır halde bulunan 8 fırlatıcı imha edildi.

IDF tarafından yapılan ayrı bir açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri'ne ait hava araçları, kısa süre önce İran'ın Dezful Havaalanı'nda İran askeri güçlerine ait 2 F5 tipi savaş uçağına saldırı düzenledi. Ayrıca, bu sabah erken saatlerde düzenlenen saldırılarda 6'sı İsrail topraklarına derhal fırlatılmaya hazır halde bulunan 8 fırlatıcı imha edildi.

"Saldırılan hedefler arasında İran'a ait hava savunma sistemleri yer aldı"

Yaklaşık 20 İsrail savaş uçağının, Askeri İstihbarat Dairesi'nin yönlendirmesiyle İran'ın merkezinde askeri hedeflere saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, "Saldırılan hedefler arasında, patlayıcı madde üretim bileşenlerinin bulunduğu bir askeri tesis, silah üretimi ve depolamasına yönelik tesisler ile İran'a ait hava savunma sistemleri yer aldı. Ayrıca, İran Hava Kuvvetleri'nin söz konusu alanı askeri amaçlarla kullanmasını engellemek amacıyla, Hava Kuvvetleri İsfahan havaalanındaki askeri altyapıları da hedef aldı" ifadelerine yer verildi. - TEL AVİV