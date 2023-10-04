İsrail hapishanelerindeki idari tutuklular açlık grevine girdi

İsrail hapishanelerindeki yüzlerce idari tutuklu, 63 gündür açlık grevindeki Kayid el-Fesfus'la dayanışma amacıyla bir günlük açlık grevine girdi. Filistin Esirler Cemiyeti, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail hapishanelerindeki yüzlerce idari tutuklu, 63 gündür açlık grevindeki Kayid el-Fesfus'la dayanışma amacıyla bir günlük açlık grevine girdi.

Filistin Esirler Cemiyeti, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail hapishanesinde 63 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Fesfus'a destek için 1300 idari tutuklu bir günlük açlık grevine gitme kararı aldı." ifadesine yer verildi.

İsrail'deki Remle Hapishanesine ait sağlık merkezinde bulunan Fesfus'un sağlık durumunun riskli olduğu kaydedildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla ilgilenen Esirler Hareketi Yüksek Ulusal Komitesinin önceki açıklamasında, 34 yaşındaki Fesfus'un hayati tehlikesinin bulunduğu uyarısı yapılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Dura kentinden olan Fesfus İsrail güçlerince mayısta gözaltına alınmış, 63 gün önce de idari tutukluluğu reddederek açlık grevine başlamıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İdari tutukluluk uygulaması, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.