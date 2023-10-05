İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin dörtte biri idari tutuklu

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin dörtte birinin "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılanmaksızın alıkonulduğu açıklandı.

İsrail merkezli "HaMoked" insan hakları örgütü, İsrail Cezaevleri İdaresine dayandırdığı verileri yazılı açıklamayla paylaştı.

Açıklamada, ekim itibarıyla İsrail hapishanelerinde 5 bin 192 Filistinlinin bulunduğu, bunlardan 2 bin 410'unun hüküm giydiği, 1463'ünün yargılanma sürecinin devam ettiği, 1319'unun ise "idari tutuklu" olarak hapiste tutulduğu ifade edildi.

Eylül ayında idari tutuklu sıfatıyla 55 Filistinlinin alıkonulduğu belirtildi.

İdari tutukluların durumuna işaret edilen açıklamada, "Bu durum, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin dörtte birinin yargılanma süreci olmadan tutuklu bulunduğu anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İşgal altında bulunan Filistin topraklarındaki tutukluların İsrail'de alıkonulması, tutsak ve mahkumların işgal altındaki topraklardan çıkarılmasını yasaklayan Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin açık ihlali anlamına gelmektedir. Bu, İsrail hukukunda belirtilen temel insan haklarını da ihlal etmektedir." ifadelerine yer verildi.

HaMoked, eylül başındaki raporunda, İsrail hapishanelerindeki Filistinli idari tutukluların sayısının 1264'e ulaştığını ve bunun 30 yıldan bu yana kayda geçen en yüksek sayı olduğunu belirtmişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması, işgal altındaki topraklarda Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.