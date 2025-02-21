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İsrail, Hamas'tan Teslim Edilen Cenazede Kimlik Sorunu Yaşıyor

İsrail, Hamas'tan Teslim Edilen Cenazede Kimlik Sorunu Yaşıyor
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İsrail ordusu, Hamas tarafından teslim edilen cenazelerden birinin belirtilen rehinelerle uyumlu olmadığını duyurdu. Hamas, ölenlerin kimliklerini Kızılhaç'a teslim ettiğini açıkladı ancak İsrail, bir cenazenin kimliğini doğrulayamıyor.

İsrail ordusu, Hamas tarafından teslim edilen 4 cenazeden birinin belirtilen rehineye ait olmadığı gerekçesiyle cenazenin teslim edilmesini istedi.

Hamas, dün Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde İsrail'in hava saldırılarında ölen 32 yaşındaki Shiri Bibas ve çocukları 4 yaşındaki Ariel Bibas ve 10 aylık Kfir Bibas ile 83 yaşındaki Oded Lifshitz'in cenazelerinin Kızılhaç'a teslim edildiğini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), diğer cenazelerin kimliklerini doğrularken Shiri Bibas'a ait olduğu belirtilen cenazenin kimliğini doğrulamadı. Açıklamada, "Kimlik tespit sürecinde, alınan cesedin Shiri Bibas'a ait olmadığı belirlendi, başka bir rehineyle de eşleşmedi. Bu isimsiz, kimliği belirsiz bir ceset" ifadesi kullanıldı.

Ateşkes anlaşmasının Hamas tarafından ihlal edildiği öne sürülen açıklamada, "Hamas'ın Shiri'yi tüm rehinelerimizle birlikte teslim etmesini talep ediyoruz" denildi. Hamas, İsrail'in iddiası hakkında henüz açıklama yapmadı.

Hamas, rehine olarak alınan çocukların ve annelerinin Kasım 2023'te İsrail saldırısında öldürüldüğünü açıklamıştı. Çocukların 34 yaşındaki babası Yarden Bibas, 1 Şubat'ta Hamas tarafından serbest bırakılmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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