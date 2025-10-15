İsrail, Hamas'tan Gelen Cenazelerden Birinin Rehinelere Ait Olmadığını Açıkladı

İsrail ordusu, Hamas'ın dün teslim ettiği 4 cenazeden birinin İsrailli rehinelere ait olmadığını belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Hamas'ın teslim ettiği 4 cenazeden birinin İsrailli rehinelerle uyuşmadığı ifade edildi. Açıklamada, "İsrail Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonucunda Hamas'ın İsrail'e teslim ettiği 4'üncü cenazenin rehinelerden hiçbirine uymadığı belirlendi. Hamas'ın hayatını kaybeden rehinelerin geri getirilmesi için gerekli tüm çabayı göstermesi gerekiyor" denildi. Ölü esirlerden üçünün Uriel Baruch, Tamir Nimrodi ve Eitan Levi olduğu, 4'üncüsünün ise "rehinelerden hiçbiriyle eşleşmediği" aktarıldı.

Dün 4 ölü esirin naaşı İsrail'e iade edilmişti

Hamas, pazartesi günü hayatta olan 20 rehineyi serbest bırakırken, ölen 28 esirin naaşlarını ise kademeli olarak teslim ediyor. Hamas, pazartesi günü 4 İsraillinin naaşını teslim etmiş, esirlerin Guy Illouz, Bipin Joshi, Yossi Sharabi ve Daniel Peretz olduğu tespit edilmişti. Hamas son olarak dün ölü 4 rehineyi daha İsrail'e teslim ettiğini duyurmuştu. - TEL AVİV