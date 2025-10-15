Haberler

İsrail, Hamas'tan Gelen Cenazelerden Birinin Rehinelere Ait Olmadığını Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın teslim ettiği 4 cenazeden birinin İsrailli rehinelere uygun olmadığını belirtti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonucunda cenazenin rehinelerle eşleşmediği aktarıldı.

İsrail ordusu, Hamas'ın dün teslim ettiği 4 cenazeden birinin İsrailli rehinelere ait olmadığını belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Hamas'ın teslim ettiği 4 cenazeden birinin İsrailli rehinelerle uyuşmadığı ifade edildi. Açıklamada, "İsrail Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonucunda Hamas'ın İsrail'e teslim ettiği 4'üncü cenazenin rehinelerden hiçbirine uymadığı belirlendi. Hamas'ın hayatını kaybeden rehinelerin geri getirilmesi için gerekli tüm çabayı göstermesi gerekiyor" denildi. Ölü esirlerden üçünün Uriel Baruch, Tamir Nimrodi ve Eitan Levi olduğu, 4'üncüsünün ise "rehinelerden hiçbiriyle eşleşmediği" aktarıldı.

Dün 4 ölü esirin naaşı İsrail'e iade edilmişti

Hamas, pazartesi günü hayatta olan 20 rehineyi serbest bırakırken, ölen 28 esirin naaşlarını ise kademeli olarak teslim ediyor. Hamas, pazartesi günü 4 İsraillinin naaşını teslim etmiş, esirlerin Guy Illouz, Bipin Joshi, Yossi Sharabi ve Daniel Peretz olduğu tespit edilmişti. Hamas son olarak dün ölü 4 rehineyi daha İsrail'e teslim ettiğini duyurmuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi

Rojin Kabaiş dosyasına Bakan Tunç el attı! Olayı aydınlatacak gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saran canlı yayında bizzat açıkladı! 'Kayyum atanır, maaş ödeyemez' diyenleri utandıran rakam

"Kayyum atanır, maaş ödeyemez" diyenleri utandıran rakam
'Büşra'yı ölü buldum' dedi gerçek swap testinde ortaya çıktı

"Büşra'yı ölü buldum" dedi gerçek swap testinde ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.