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İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Savaş Kabinesi ateşkesi onayladı
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İsrail Güvenlik Kabinesi'nden Ateşkes ve Esir Takası Tavsiyesi

İsrail Güvenlik Kabinesi'nden Ateşkes ve Esir Takası Tavsiyesi
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İsrail güvenlik kabinesi, Hamas ile Gazze'de varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylaması için hükümete tavsiyede bulundu. Anlaşmanın detayları incelendi ve nihai onay için kabinenin toplantı yapacağı belirtildi.

İsrail güvenlik kabinesi, hükümete Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamasını tavsiye etti.

İsrail güvenlik kabinesi, Hamas ile Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını ele almak üzere toplandı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, güvenlik kabinesinin hükümete anlaşmayı onaylamasını tavsiye ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Diplomatik, güvenlik ve insani boyutları incelendikten sonra anlaşmanın savaşın hedeflerine ulaşılmasını desteklediği anlayışıyla Ulusal Güvenlik İşleri Bakanlar Komitesi (Güvenlik Kabinesi), hükümete önerilen anlaşmayı onaylamasını tavsiye etti" denildi.

Ateşkes anlaşmasına nihai onayı verecek kabinenin ilerleyen saatlerde toplanacağı belirtildi. İsrail medyası, kabinenin Türkiye saati ile 16.30'da toplanacağını aktardı.

Ne olmuştu?

İsrail ile Hamas arasında ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelerde 15 Ocak'ta ateşkes anlaşmasına varılmıştı. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını resmen duyurmuş, ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını belirtmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiği iddia edilmiş, İsrail kabinesinin anlaşmayı onaylayacağı toplantının ertelendiği duyurulmuştu. Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamış, gözler yeniden İsrail'e çevrilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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