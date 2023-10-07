İsrail Güvenlik Kabinesi Hamas Operasyonunu Değerlendirdi

- İsrail Güvenlik Kabinesi toplandı

Netanyahu: "İsrail savaştadır"

TEL AVİV - İsrail Güvenlik Kabinesi, Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında toplandı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nu sürdürüyor. Aksa Tufanı Operasyonu'na karşı Demir Kılıçlar Operasyonu'nu başlatan İsrail'de Güvenlik Kabinesi toplandı. Toplantının basına açık kısmında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail halkına "birleşin" çağrısı yaparak, "Sabah saatlerinden bu yana İsrail savaştadır. İlk hedefimiz, bölgeye sızan düşmanı temizlemek, saldırıya uğrayan yerleşim alanlarımızda güvenliği ve barışı sağlamak. İkinci hedefimiz ise Gazze Şeridi'nde de düşmana ağır bedel ödetmek. Üçüncü hedefimiz ise kimsenin bu savaşa katılma hatası yapmaması için diğer bölgeleri güçlendirmek" dedi.

"Savaştayız" diyen İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail halkına savaşta zafere ulaşma hedefi için "birlik" içinde olma çağrısında bulundu.