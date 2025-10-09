İsrail Güvenlik Kabinesi, Hamas ile Ateşkes Anlaşmasını Görüşmek Üzere Toplandı

İsrail Güvenlik Kabinesi, oylama öncesi Hamas ile ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere toplandı.

İsrail ile Hamas arasında ABD, Türkiye, Mısır ve Katar arabuluculuğunda yapılan ateşkes müzakereleri anlaşmaya varılırken, anlaşmasının yürürlüğe girmesi için İsrail'de yapılacak olan kabine oylaması bekleniyor. Oylama öncesi İsrail Güvenlik Kabinesi, ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere toplandı.

Güvenlik Kabinesi'nin ardından kabinenin tamamı bir araya gelerek saat 18.00'de anlaşma için oylama yapacak. Anlaşma onaylanmasının ardından Gazze'de ateşkes resmi olarak başlayacak. - TEL AVİV