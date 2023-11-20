İsrail, Güney Afrika Büyükelçisini geri çağırdı

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, İsrail'in Güney Afrika Büyükelçisi Eli Belotserkovsky'nin Güney Afrika tarafından yapılan son açıklamaların ardından istişareler için geri çağrıldığını açıkladı.

Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına yönelik son açıklamalarının ardından Lior Haiat, Büyükelçi Eli Belotserkovsky'nin istişareler için geri çağrıldığını açıkladı. Bu ayın başında Güney Afrika, İsrail'deki büyükelçisini ve diplomatik misyonunu geri çağırmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Güney Afrika'da iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) partisinin bir sözcüsü, partinin "İsrail rejiminin soykırım eylemlerine seyirci kalamayacağını" söylemişti.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Katar ziyareti sırasında ülkesinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet ettiğini ifade etmişti. - TEL AVİV